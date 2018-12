Wordt deze wijkmanager van Etten-Leur vanavond Ambtenaar van het Jaar?

Selbach is werkzaam als wijkmanager voor de gemeente Etten-Leur en hoort vanavond in het stadskantoor van Utrecht of ze zich Ambtenaar van het Jaar 2018 mag noemen. Ze werd uit 52.000 ambtenaren geselecteerd, waarna ze in de top honderd belandde. Nu zit ze bij de laatste twaalf.

‘Niet de beste’

“In eerste instantie was ik er blij mee om in de top honderd te staan. Maar: als je tien kinderen hebt, en je waardeert er één, dan is dat toch een beetje naar voor die andere negen. Het is ongevraagd, dat je naar voren wordt geschoven. Eigenlijk wil je weer heel snel terug en veilig in je patroon. Maar dat gaat niet.”

Selbach ziet zichzelf, wat de uitslag van vanavond ook is, niet als de beste ambtenaar van het land. “Ik vind mezelf niet de beste. Ik vind wel dat ik mijn talenten goed inzet, maar iemand die mij administratief ondersteunt is net zo belangrijk voor het team, voor de gemeente. Je hebt ieders talenten nodig om het goed te kunnen doen.”

Bloemen

Mede door haar eigen beperkende gedachtes -“waar iemand in het zonnetje wordt gezet, is er altijd een schaduwkant”- , duurde het even voor Selbach haar finaleplek kon omarmen. “Maar daar ben ik doorheen. Ik heb er superveel zin in! Ik heb een prachtige bos bloemen van mijn collega’s en van mijn schoonzus gekregen. Het ontroert me dat zoveel mensen vandaag aan me denken. Heel lief!”