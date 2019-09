Woonwagenbewoners demonstreren voor gemeentehuis Etten-Leur als er geen afspraak komt: ‘niet om ruzie te maken’

ETTEN-LEUR - Zestig toercaravans van woonwagenbewoners voor het gemeentehuis in Etten-Leur: het is een demonstratie die ook de initiatiefnemers ervan zelf het liefst niet zien ontstaan.

Toch is dat wat er volgens John Verbaandert gaat gebeuren als de gemeente in oktober niet met meer informatie over een tweede woonwagenkamp in Etten-Leur over de brug komt.

Lange baan

,,We hebben maanden geleden met de gemeente en woningbouwvereniging Alwel om de tafel gezeten over de komst van een nieuw woonwagenkamp waar plek is voor acht gezinnen. Alle geluiden waren positief, en na de zomervakantie zou het initiatief worden behandeld in de gemeenteraad.

Maar, we horen niets meer”, zegt Verbaandert. ,,Toen ik vorige week iemand van de gemeente sprak, hoorde ik dat we misschien wel tot december of januari op meer informatie moeten wachten. Op de lange baan ermee dus. Dat pikken we niet.”

Vervolgstappen

Volgens een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur is er destijds toegezegd dat het onderwerp in de tweede helft van dit jaar onder de aandacht van de gemeenteraad wordt gebracht. ,,Dat is onveranderd. Nadat de gemeenteraad een standpunt inneemt, worden eventuele vervolgstappen gezet.”

De woordvoerder geeft aan dat er is toegezegd dat er in de eerste week van oktober contact met Verbaandert wordt opgenomen. ,,Het doel is om een afspraak te maken om in oktober in gesprek te gaan.”

WhatsApp-groep

Verbaandert heeft er vooralsnog een hard hoofd in dat er op korte termijn knopen worden doorgehakt. ,,We zijn bang dat er over drie jaar nog geen tweede kamp bij is als het op dit tempo doorgaat.” De Etten-Leurenaar heeft al aardig wat werk in het initiatief zitten. ,,Er waren 42 aanmeldingen vanuit het hele land voor de nieuwe woonwagenlocatie. Daar is een selectie in gemaakt, wat resulteert in acht overgebleven gezinnen.”

Met die gezinnen zit Verbaandert in een Whatsapp-groep. ,,Ik hou alle betrokkenen op de hoogte en krijg veel meningen en reacties over de gang van zaken. Wat de mensen zorgen baart, is dat ze het gevoel hebben dat ze aan het lijntje worden gehouden.”

Roma & Sinti

Dat gevoel kan, in het slechtste geval, volgens Verbaandert resulteren in de woonwagenbewoners Roma en Sinti die vanuit het hele land naar Etten-Leur komen. ,,Absoluut niet om ruzie te maken, maar om ons te ondersteunen.”