Woonproject voor jongeren met autisme in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een ‘zelfstandige’ woonplek met passende begeleiding voor acht tot tien jongvolwassenen met autisme, waarbij ouders de regie zelf in handen houden. Dit kleinschalige ouderinitiatief hoopt Leonore van Tienen samen met Diana Teunissen van de grond te krijgen in Etten-Leur.

In haar zoektocht naar een passende manier van zelfstandig wonen voor haar 19-jarige zoon die een vorm van autisme heeft, is Van Tienen overtuigd geraakt dat een ouderinitiatief de beste manier is.

Wachtlijsten

,,Bij zorginstellingen zijn overal wachtlijsten. Bovendien zijn het vaak geen passende woongelegenheden en sluit de zorg niet aan bij de jongvolwassenen", stelt Van Tienen. ,,Uiteindelijk willen we als ouders zelf de regie houden. We willen zelf de zorg inkopen voor de jongeren. Daarom ben ik dit ouderinitiatief gestart. Zodat we jongeren met een zelfde begeleidingsbehoefte gezamenlijk maar toch zelfstandig kunnen laten wonen."

Van Tienen heeft inmiddels contact met negen ouders die interesse hebben in een gezamenlijk woonproject voor jongeren tussen de 18 en26 jaar. ,,Maar daar zitten ook prangende situaties bij. Als dit initiatief lang duurt, zijn enkele jongeren wellicht al elders gehuisvest. Ik heb dus meer ouders met een soort gelijke wens voor hun jongvolwassene nodig." Ook over de zorg heeft Van Tienen al nagedacht. ,,Woonzorgdroom heeft voorlopig mijn voorkeur. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van dit soort ouderinitiatieven." Verder moet er een stichting worden opgericht met een bestuur, dat naast Van Tienen en Teunissen bestaat uit een voorzitter en penningmeester van buitenaf.

Stenen

De plannen zijn er, maar het ontbreekt nog aan stenen. ,,We hebben een pand nodig. We willen niet kopen, maar huren. Binnenkort gaan we met de woonstichting in gesprek."

Het pand moet acht tot tien appartementen tellen met ieder een eigen voordeur, woonkamer, keuken en slaapkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke keuken en woonkamer nodig en ruimte voor de begeleiding, het gaat om 24 uurs zorg.

Van Tienen is al een jaar bezig met het ouderinitiatief en hoopt samen met ouders die ook zoekende zijn naar passende woonruimte voor hun kind de krachten te bundelen. Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen via Leonorevantienen@gmail.com