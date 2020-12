Woon jij straks op de plek waar eerst kermiskinderen sliepen?

ETTEN-LEUR - Net na de oorlog kochten de Broeders van Liefde zeven hectare grond vlakbij het spoor in Etten om er een klooster en school te vestigen. De broeders zijn al lang vertrokken; een deel van hun gebouwen bleef en krijgt nu een andere invulling. 96 van de 98 koopwoningen in het plan Het Juvenaat gaan dit weekend in de verkoop.

Het beeldbepalende gebouw op het terrein aan de Edward Poppelaan was overigens maar kort echt in gebruik als juvenaat (een plek waar aspirant-broeders wonen en worden opgeleid). Van de jaren zestig tot het begin van deze eeuw was het een internaat voor met name schippers- en kermiskinderen.

In het voorjaar moet de verbouwing van het hoofdgebouw beginnen. ,,De voorkant blijft zo goed als intact”, vertelt adjunct-directeur Séverine Blok van het Etten-Leurse NBU, dat het plan ontwikkelde en uitvoert. ,,We vervangen kozijnen en op een aantal plekken komen voordeuren in de gevel. Maar de sfeer en het karakter blijven.” Dat was trouwens ook een eis van de gemeente, toen die deze grond aan NBU verkocht.

De binnenkant verandert wél flink. Er komen op de begane grond zes gelijkvloerse woningen met tuin; in de twee verdiepingen erboven komen acht appartementen met balkon.

Volledig scherm Een impressie van het plan het Juvenaat. Vooraan aan de Edward Poppelaan het voormalige internaat, waar woningen en appartementen in komen. Daarachter de oude kapel met zijvleugels, die straks ook woonruimte huisvest. Achteraan de twee nieuwbouwappartementen aan de Zonnestad. © NBU

Klussen in de kapel

Middenin het gebied staat de oude kapel. Aan weerszijden daarvan staan twee vleugels, die straks beide acht rijwoningen en een appartement huisvesten. In de kapel zelf is ruimte voor twee lofts: de enige woningen die nog niet in de verkoop gaan. Dat heeft te maken met de bijzondere insteek voor deze ruimtes, die casco worden opgeleverd. Blok: ,,Het is een aparte, hoge, ongewone ruimte. Een leeg doek voor enthousiaste klussers, dachten wij; die kunnen er helemaal hun eigen invulling aan geven. Bij de lofts is het de bedoeling dat de koper zelf de indeling bepaalt.” En juist omdat die kopers nog stevig moeten klussen, gaan de lofts later in de verkoop: ,,Het is niet veilig en praktisch als die bewoners aan de slag gaan terwijl onze werkzaamheden óók nog bezig zijn.”

Coronaproof drive-thru

Ook in de verkoop: de appartementen aan de Zonnestad. Dit deel van het plan bestaat uit nieuwbouw: 64 appartementen bovenop een parkeerkelder, verdeeld over twee gebouwen. Tussen de verschillende onderdelen van het plan komen groene ruimtes. In een later stadium komen er ook nog 22 huurwoningen in het gebied.

Wie interesse heeft in het plan, kan er zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur terecht voor een coronaproof drive-thru. Mensen kunnen in de auto vanaf de Zonnestad over het terrein rijden langs sfeerimpressies van de nieuwbouw en krijgen onderweg een verkoopbrochure.