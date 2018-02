Woningbouw op terrein Hooghuys begint niet eerder dan in 2020

ETTEN-LEUR - De Nederlandse Bouw Unie (NBU) verwacht pas in het laatste kwartaal van dit jaar met de eerste plannen naar buiten te komen voor de invulling van terrein Hooghuys in Leur. Dat is meer dan een jaar nadat de Etten-Leurse onderneming de grond heeft gekocht van GGz Breburg.

De NBU heeft zoveel tijd omdat in de koopovereenkomst is opgenomen dat GGz zelf mag aangeven op welk moment zij de huidige gebouwen niet meer nodig zijn. Naar verwachting is dat in 2020. ,,Normaal hebben wij bij de aankoop van een locatie al plannen klaarliggen. Hier is het precies andersom. Eerst hebben wij de grond gekocht en nu krijgen onze plannen stap voor stap wat meer handen en voeten. Maar we staan nog steeds aan het begin van het proces'', zegt Séverine Blok van de Nederlandse Bouw Unie.

Van Bergenpark

Het bouwplan krijgt de naam Van Bergenpark. Voor die naam is gekozen vanwege de geringe afstand naar het Leurse winkelcentrum aan het Van Bergenplein.

Op de bijna zeven hectare aangekochte grond worden vanaf 2020 zo'n tweehonderd woningen in diverse prijsklassen gebouwd. ,,Afhankelijk van de woningmarkt gaan we die in fases neerzetten. Dat kan in drie jaar zijn, maar evengoed zijn we daar tot 2025 mee bezig'', aldus Blok.

Wensen

Gesprekken met de gemeente over de randvoorwaarden lopen nodig. Met omwonenden rond de bouwlocatie is er in november van gedachten gewisseld over hun wensen. ,,Bewoners hebben onder meer aandacht gevraagd voor een goede verkeersafwikkeling en voor groen. Die zaken nemen we mee in het eerste ontwerp. Maar ook zover zijn we nog niet. Er is nog helemaal niks getekend.''

Bijeenkomst

Zodra NBU het eerste ontwerp op papier heeft, volgt er tegen het einde van dit jaar of anders zo snel mogelijk in 2019 opnieuw een bijeenkomst met omwonenden. Bij die presentatie zal ook een afvaardiging van GGz-Breburg aanschuiven.