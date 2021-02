Wonen op het Withof-terrein: de verhuisdozen kunnen waarschijnlijk in 2023 open

Onderne­mers bedanken klanten in coronatijd voor steun: ‘Houd moed, heb lief’

26 januari ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Een extra grote bonbon bij je kopje koffie, een kaartje met de tekst ‘Hou vol, heb lief’ dat in je net bezorgde nieuwe pak verborgen blijkt of een opbeurende boodschap op het zakje waarin je belegde broodje zit . ,,Dat de mensen het waarderen is alleen maar fijn.”