Woedende Roosendaler (33) gooit ruit met stoel in van vriendin en bedreigt haar met mes in Etten-Leur

Snuffelen er rare types rond in je straat? ‘Niet twijfelen, gewoon de politie bellen’

28 juli ETTEN-LEUR - Als er een onbekende over de schutting klimt bij de buren is het vrij duidelijk dat je de politie kunt bellen. Maar in veel andere gevallen aarzelen mensen, merken burgemeester en wijkagenten in Etten-Leur. Dus moedigen zij mensen nog maar eens nadrukkelijk aan om verdachte of vreemde situaties écht te melden. Ook als er geen acuut gevaar dreigt.