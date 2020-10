Winterschoolbus rijdt weer naar Etten-Leur

De meeste buurthui­zen blijven ‘gewoon’ open: ‘Als je de hele dag thuiszit, wil je er wel even uit’

9:54 ETTEN-LEUR/LANGEWEG/STANDDAARBUITEN - Buurthuizen in de regio mogen en kunnen openblijven. En daar zijn de bezoekers maar wat blij mee, ook al moeten zij zich aan strenge regels houden. ,,Je hebt nu weinig contact, dus het is fijn dat we wel naar hier kunnen komen.”