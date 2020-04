Winnares Miss Brabant komt hoogstwaarschijnlijk uit déze regio

UPDATE Waterlei­ding­breuk: ‘We hebben geen water, inderdaad. Er zijn ergere dingen’

14:23 ETTEN-LEUR – Rond de klok van zessen klonk vrijdagmorgen een harde knal in straat de Grauwe Polder. Water kwam uit de stoep omhoog en begon te stromen. En niet zo’n klein beetje ook. De brandweer was snel ter plaatse om de straat af te zetten. Vanwege de vele bubbels in de watervloed werden ook metingen verricht om mogelijke gaslekken op te sporen.