Winkeliers zoeken tijdens lockdown grenzen op: dicht, maar wel online verkopen

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Ja, als iemand een fotolijst voor een begrafenis moet hebben, voor op de kist, dan bezorgen de mensen van Photo Sprint in Etten-Leur dat natuurlijk gewoon thuis. Voor zoiets wil medewerkster Diane echt een stapje extra doen. Maar eigenlijk mag de fotozaak tijdens de corona-lockdown alleen maar pasfoto's maken. Spullen vanuit de winkel verkopen, mag niet, of het nou een fotolijst of een batterijtje is. Die dingen mogen alleen via de webshop of social media verkocht worden.

En dat geldt ook voor zo veel andere zaken die eigenlijk op slot moeten zijn, zoals kleding- en schoenenwinkels. En ook ondernemers die alleen open mogen zijn voor reparaties, zoals telefoonwinkels, juweliers en schoenmakerijen, proberen via online verkoop de omzet nog wat op te krikken.

Volledig scherm Diane van Oosterhout van Sprintphoto aan het werk achter de balie van de winkel in het winkelcentrum van Etten-Leur. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Winkelpersoneel houdt zich bezig met opruimen, schoonmaken, herinrichten én pakketjes klaarmaken die online besteld worden voor de bezorging aan huis. Bij Hunkemöller in Etten-Leur bijvoorbeeld hebben ze sinds vandaag, naast de online-bestellingen, iets nieuws: de express service. Storemanager Nicole van der Waals: ,,Binnen een straal van vijf kilometer bezorgen we binnen 24 uur per fiets spullen, die mensen bij ons in de etalage hebben gezien.”

Volledig scherm Een vrijwel lege winkelstraat in Etten-Leur op woensdagochtend 13 januari 2021. © Florence Imandt

En ook juwelier Dick Hartmann uit Zevenbergen biedt iets dergelijks. ,,Wij mogen in principe alleen open zijn voor reparaties, nieuwe producten uit de winkel verkopen, mag niet. Maar als mensen toch een cadeautje willen hebben, een zilveren armbandje of een diamanten ring, zetten we die in de etalage en als ze iets willen kopen, spreken we af bij 't Knijn op de Markt.”

,,Of we bezorgen thuis, via de webshop bestellen en via Post NL laten bezorgen, mag natuurlijk ook. Wat we niet doen, is langsgaan bij mensen thuis met setjes sieraden, dat is vanwege de waarde te risicovol.”

De omzet van Hartmann is verminderd sinds de lockdown, maar sowieso is januari geen topmaand voor juweliers, zegt hij. ,,Maar ik wil helemaal niet mopperen of negatief zijn. Ik heb alle begrip voor de lockdown, we moeten het met zijn allen doen. Het is nou eenmaal een gek jaar, ook door het werk aan de haven. Zevenbergen lijkt nu een zwerfstad geworden. Misschien dat de komende maanden nog spannend worden, afhankelijk van de omzet en de eventuele steunmaatregelen.”

Patricia Lomeijer van Dyaa: Ik mis de gezelligheid van de klanten

Bij de buren van Dyaa is Patricia Lomeijer bezig hippe laklaarzen in te pakken. ,,Loopt best een beetje, die bestellingen. Dat doen we drie uur per dag, van 10 tot 13 uur. Maar ik mis de gezelligheid van de klanten en het verkopen enorm. Ik hoop niet dat dit nog heel lang duurt. En weet u, ik ben zó blij dat ik geen eigen zaak meer heb. Het is nu echt pittig voor ondernemers, met alle lasten die doorgaan.”

Volledig scherm Juwelier Dick Hartmann in Zevenbergen, in lockdown, maar wel open voor reparaties en verkoop via de telefoon of website. © Florence Imandt

Alleen voor levensmiddelen en functionele zaken op pad

Over de Zevenbergse Markt loopt een Etten-Leurs echtpaar, dat een afspraak had bij de audiciën (die ook bij de essentiële zaken behoren). ,,Verder doen we niks hoor, meteen weer naar huis.” In het winkelcentrum in Etten-Leur komen we het Bredase echtpaar Bep en Fred Stoter tegen, niet echt aan het shoppen, maar eerder aan de wandel en vanaf de ‘leuke en intieme’ weekmarkt nog even het winkelcentrum in gelopen.

,,Als we een adresboekje tegenkomen, nemen we het mee. Maar ja, waar kun je dat krijgen? Of laatst moesten we een speciale felicitatiekaart hebben voor een 50-jarige bruiloft? Waar koop je die nu?”

Volledig scherm De Phone House in Etten-Leur laat niemand binnen, strikte regels van het hoofdkantoor, zelfs geen fotograaf van de krant. Kapotte telefoons kunnen worden afgegeven bij de deur. De winkel draait vrij normaal door, zegt medewerker Hans Haverkamp. ,,We hebben weinig om over te klagen." © Florence Imandt

Tja, bij Primera of zo? Maar ja, die is dicht. In ieder geval die in het Etten-Leurse winkelcentrum. Daar hangt een briefje: pakketten voor Primera zelf graag afleveren bij buurman Multivlaai. In Zevenbergen is de Primera-winkel aan de Molenstraat wél gewoon open.

Volledig scherm Ronald Nagtzaam van de Primera in Zevenbergen, alleen open voor pasfoto's, stomerijwerk en pakketjes. Boeken mogen niet worden verkocht vanuit de winkel, maar weer wel online. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Medewerker Youk Tak legt uit dat mensen alleen binnen kunnen komen om pakketjes op te sturen, pasfoto's te laten maken (op afspraak) en om kleding te laten stomen. ,,Kaarten, boeken, cartridges en sigaretten mogen we niet verkopen vanuit de winkel. En dat doen we dus ook niet. Controle hebben we nog niet gehad. Er loopt weleens een boa voorbij, maar of die echt controleren?”

Het is in ieder geval een stuk rustiger dan anders en dat merkt de Etten-Leurse kleermaker Mohammed Hosseini ook. ,,Maar drie of vier mensen per dag, behalve als het weekmarkt is, dan is het drukker. Mensen komen alleen met echt kapotte dingen, ritsen van jassen en zo. Nieuwe kleding aanpassen, bijna niet.”

Volledig scherm Het is rustig in het winkelcentrum Etten-Leur. Links zijn alle kledingwinkels dicht en donker. © Florence Imandt