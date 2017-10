Winkelhart Etten-Leur test compacte kluiswand voor DHL-pakketten

UTRECHT / ETTEN-LEUR - Logistieke dienstverlener DHL Parcel gaat een compacte kluiswand, de DHL Locker, voor pakketten testen in diverse plaatsen in Nederland. Onder meer in Etten-Leur.

Om de nieuwe kluiswand te testen, richt DHL Parcel zich op plaatsen waar veel consumenten samenkomen, zoals winkelcentra en openbaar vervoerpunten.

Winkelhart

Het Winkelhart in Etten-Leur is een van de eerste plaatsen in Nederland waar de DHL Lockers komen te staan. Bij de lockers kunnen pakketontvangers hun pakketten ophalen door een kluisje te openen met hun smartphone.

Dat werkt als volgt; De ontvanger geeft bij de bestelling in een webshop aan dat hij of zij het pakket in een DHL Locker wil ontvangen. Vervolgens krijgt de ontvanger een unieke code via sms of e-mail.

Aan de hand van de gratis DHL-Locker app, die beschikbaar is in de Android en Apple app-store, gebruikt de ontvanger vervolgens zijn smartphone als afstandsbediening om de locker te openen.

Ervaringen

De ervaringen in Nederland worden gebruikt voor het optimaliseren van de nieuwe kluiswand, waarna over uitbreiding van het aantal locaties in Nederland en uitrol naar andere Europese landen wordt besloten.

Klanten willen in toenemende mate de regie voeren over de bezorging van hun pakket. Behalve met pakketkluizen komt DHL de klant tegemoet middels keuze in tijdvensters en aflevering bij een DHL Parcelshop en zijn er pilots met aflevering in een pakketbrievenbus aan huis en in de kofferbak van een auto.