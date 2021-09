WindMee lift mee op crowdfunding surfer

ETTEN-LEUR - Iets kunnen doen voor de jongeren van gezinshuis WindMee in Etten-Leur en op 18 september professioneel voor de dag komen op het Slalom Windsurfen EK Jeugd in Oostenrijk; dat wil Ernst Dunnewind uit Strijbeek graag bereiken met zijn crowdfundingsactie. ,,De wedstrijd kunnen bijwonen is een luxe, de kinderen van Windmee hebben die luxe niet.”

Arthur, de zoon van de organisator van de crowdfunding, wil graag met de andere jongeren met wie hij voor het slalom windsurfen traint naar het EK Jeugd in Oostenrijk. ,,In veel andere landen wordt de sport gesponsord, maar dat gebeurt in Nederland niet. We willen graag professioneel voor de dag komen met bijvoorbeeld shirtjes die laten zien dat we uit Nederland komen.”

Quote Ik heb heel veel respect voor wat ze doet Ernst Dunnewind, windsurfer

Voor een windsurfwedstrijd is ook nogal wat materiaal nodig. ,,Minstens vier zeilen en twee planken. Inschrijven voor het EK kost geld, evenals de reis en het verblijf van vijf dagen in Oostenrijk. Het evenement is zo lang omdat er wind moet zijn. Het is weleens gebeurd dat er bij een EK of WK helemaal niet gewindsurft werd omdat er niet genoeg wind stond.”

Geluk te kunnen leven zoals we willen

De helft van het geld dat opgehaald wordt, wil hij graag geven aan gezinshuis WindMee dat gerund wordt door Daphne Godefroy. ,,Ik heb heel veel respect voor wat ze doet. Kinderen die geen andere plek hebben, komen daar terecht. Wij hebben het geluk te kunnen leven zoals we willen omdat we gelukkig zijn en veel mogelijkheden hebben”, vertelt Dunnewind.

,,Voor WindMee is het, omdat het huis vol zit met tien kinderen, moeilijk om leuke dingen te doen. Wij ontspannen door onze sport te beoefenen en ik gun hen om ook eens te kunnen ontspannen. Daarom koppel ik de inzamelingsactie voor het EK aan het gezinshuis. Wij hebben de luxe dat we de wedstrijd kunnen bijwonen. We zijn bevoorrecht om te mogen windsurfen, zeker op dit niveau. Hoeveel we ook ophalen, de helft gaat naar hen.”

Doneren kan via: https://gofund.me/b80b6731