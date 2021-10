Wilbert van den Broek maakte van uitsmijters gastheren, pionier in beveiligingswereld overleden

Boek over Kasteel hof van den Houte voor 75 jarig jubileum Heemkunde­kring

ETTEN-LEUR - In mei 2022 bestaat de Etten-Leurse Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar. In aanloop naar het jubileum wordt vrijdag het jubileumboek ‘De geschiedenis Kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners’ gepresenteerd. Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

20 oktober