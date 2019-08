Wil Luijten (1944-2019): rasechte Etten-Leurse met hart voor de kunst

Als rasechte Etten-Leurse had ze een brede interesse voor alles wat in Etten-Leur gebeurt: voor wielrennen, voor NAC, voor PSV, voor de natuur in de omgeving en haar eigen tuin. Na de middelbare school voltooide ze een studie Nederlands. Die kwam haar goed van pas toen ze met veel enthousiasme ging werken bij De Gazet in Etten-Leur en Zondag Breda.

Wil had een brede interesse in kunst, een woord dat volgens haar vijf hoofdletters verdiende. Ze was gangmaker bij exposities in de tuin van Rentia Krijnen in Etten-Leur, in het Arboretum in Oudenbosch, in het Trouwkerkje van Etten-Leur en in het atelier van de Raamberg-artiesten in Zundert. Daarbij zorgde ze ook voor publiciteit. Ze draaide ook op volle toeren mee in het Kenya-project van Rentia Krijnen.