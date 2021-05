‘Wijkgebouw is in zeer slechte staat, help ons’

Het pand is slecht geïsoleerd, de toiletten zijn sterk verouderd, de riolering is aan het verzakken zodat een paar per keer per jaar verstoppingen ontstaan, de verwarmingsketel valt regelmatig uit en de energiekosten rijzen met 700 euro per maand de pan uit.

,,Wij zijn sinds 2014 in gesprek met ambtenaren van onze gemeente, maar wenden ons tot u omdat op de een of andere manier er geen voortgang geboekt wordt", schrijft voorzitter Piet de Regt in de brief van het bestuur van Wijkvereniging Centrum West.

Zorgen om de toekomst: gaan we nog verhuizen en zo ja wanneer dan?

Dat bestuur maakt zich zorgen over de toekomst, meer specifiek over een verhuizing naar een ander onderkomen dat al geruime tijd in de pen zit, maar die er dus alsmaar niet komt. Eind vorig jaar was het bestuur in onderhandeling over een verhuizing naar Markt en Dreef, aan de achterkant van de voormalige Aldiwinkel. Daar zou binnen nieuwbouwplannen ruimte kunnen komen voor de wijkvereniging, maar de vereniging heeft er sinds een half jaar niets meer over gehoord

Quote Komt deze zaak nog wel tot een goed einde? We hopen dat de gemeente snel een besluit neemt Piet de Regt, Voorzitter wijkvereniging Centrum West

,,We beginnen ons zorgen te maken of en wanneer deze zaak nog tot een goed eind wordt gebracht. Die zorgen zijn het gevolg van de slechte staat van Den Drempel. We doen een dringend beroep op het Etten-Leurse gemeentebestuur om snel een besluit te nemen over de toekomst van ons wijkgebouw. We hopen een gebouw te krijgen dat vergelijkbaar is met dat van de andere wijkverenigingen.”

Wethouder gaat ‘goed kijken naar betere huisvesting’

Het bestuur heeft deze week naar aanleiding van de brief een gesprek gehad met wethouder Ger de Weert. Die zegt: ,,We hebben afgesproken de komende periode goed te kijken naar een betere huisvesting voor de activiteiten die in Den Drempel plaatsvinden.”

Volledig scherm Wethouder Ger de Weert: 'Goed kijken naar betere huisvesting'. © CDA Etten-Leur