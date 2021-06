Wijkclub wil in gesprek met Lidl Etten-Leur over uitbreiding: ‘Al drie keer gebeld, maar krijg niemand te spreken’

Dat blijkt uit de brief van Kees van Aert, beheerder van wijkgebouw De Gong, aan Lidl na een videovergadering eind mei, bedoeld om met de omgeving te overleggen. ,,Vooropgesteld, we zijn niet tegen de uitbreiding, maar we willen wel graag in gesprek over de plannen. Krijgen we geen reactie, dan gaan we bezwaar maken tegen de vergunningsaanvraag. Tijdens die online infoavond kwamen wij niet echt aan bod.”