Wijkcentra dicht: ‘Ik ben een beetje bang dat mensen nu vereenzamen’

ETTEN-LEUR - De wijkcentra in Etten-Leur hebben voor tenminste drie weken de deuren gesloten vanwege de corona-crisis. Een pijnlijke beslissing, zegt Harrie Dirkx van de stichting ASE, die onder meer De Linde exploiteert. ,,Het is verdrietig, vooral voor bezoekers die nu misschien een paar weken al hun sociale contacten uit het oog verliezen.”

De wijkcentra onder ASE-beheer (De Linde, Ut Praotuis, De Drempel) en De Gong hebben in elk geval tot begin april de deuren gesloten. In normale tijden trekken zij samen zo’n 3500 à 4000 bezoekers per week, zegt Dirkx. Onder die bezoekers zijn veel ouderen en mensen die zich regelmatig eenzaam voelen, vertelt hij.

Quote We hebben onze wijkcentra zo lang mogelijk open gehouden, maar het was niet meer houdbaar Harrie Dirkx, Stichting ASE

,,In onze doelgroep zitten veel mensen die buiten onze wijkcentra niet veel mensen ontmoeten. Bezoekers die erg gewend zijn aan hun wekelijkse kaartavond, biljartmiddag of hun kopje koffie, en zonder onze activiteiten soms weinig aanspraak hebben. Daarom hebben we onze wijkcentra zo lang mogelijk open gehouden. Maar dat was nu niet meer houdbaar.”

Dat bezoekers hun sociale contacten naar internet kunnen verplaatsen, zoals jongere generaties dat doen, daar gelooft Dirkx niet echt in. ,,Ik zie wel dat veel oudere mensen via appjes contact houden met kleinkinderen of familie, maar onderling gebeurt dat toch veel minder. Ik ben echt bang dat sommige mensen een beetje zullen vereenzamen, de komende weken.”

Dat is een extra belasting bovenop de zorgen die zijn doelgroep heeft over de gezondheidsrisico’s als ze het virus zelf op zouden lopen: ,,Want hoeveel mensen boven de 60 hebben er nog géén andere gezondheidsklachten?”

Quote Ik hoop dat dit allemaal zo kort mogelijk duurt Harrie Dirkx, Voorzitter stichting ASE