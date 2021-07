Wijkbus rijdt weer in Etten-Leur, nu nog op zoek naar extra chauffeurs

Coördinator Jos Willekes regelt het onderhoud van de bus. En hij is belast met het inplannen van de diensten van achttien vrijwilligers in drie dagelijkse ploegen tussen 07.30 uur en 18.30 uur. ,,We willen er graag chauffeurs bij hebben want het is nu erg krap, vooral als er iemand uitvalt”, zegt hij, ,,er is alleen een rijbewijs B nodig, je rijdt per week drie à vier uur en de maximumleeftijd is 79 jaar.” Geïnteresseerden kunnen mailen naar secretaris Ruud Alleman (r.alleman@planet.nl). ,,Ook vrouwen zijn van harte welkom”, voegt Van de Ven toe. ,,Het is nu een mannenbolwerk.”