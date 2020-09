Wijkagent spreekt geschokte getuigen van dodelijk ongeval Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Wijkagent Ahswin Wever gaat vandaag in gesprek met mensen die getuigen waren van het ongeval aan de Valpoort in Etten-Leur, waarbij maandag een 58-jarige vrouw uit Rijsbergen om het leven kwam.

De vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen. Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog onderzocht. De vrouw was weduwe en moeder van twee meerderjarige kinderen. Ze werkte op een accountantskantoor in Etten-Leur.

Quote Vanwege de grote impact van dit ongeval, gaan we met getuigen en andere betrokke­nen in gesprek. Woordvoerster politie Zeeland-West-Brabant

Vanwege de grote impact die het ongeval had op getuigen en mensen die in de omgeving wonen of werken, gaat de wijkagent vanmiddag naar de Valpoort om vragen te beantwoorden. Hij is daar tussen 17.00 en 19.00 uur.

,,Dat doen we wel vaker", zegt een woordvoerster van de politie. ,,Mensen kunnen dan hun ervaringen en emoties kwijt en vragen stellen. Dat wil niet zeggen dat we al die vragen ook kunnen beantwoorden, want het onderzoek is nog niet afgerond.”

Quote De rotonde staat bij ons bekend als onveilige verkeerssi­tu­a­tie. Ambtenaar gemeente Etten-Leur

De rotonde staat bij de gemeente bekend als een ‘onveilige verkeerssituatie.’ Dat schrijft althans een ambtenaar in reactie op een vraag van een inwoner op Facebook.

De inwoner wijst op het feit dat de rotonde gevaarlijk zou zijn, omdat fietsers er van twee richtingen komen.

Het antwoord: ‘De rotonde aan de Valpoort hebben wij zeker in het vizier. Die staat genoteerd als onveilige verkeerssituatie. We hebben nauw contact met de politie. Die doen onderzoek en afhankelijk van de resultaten kijken we naar een oplossing.’

Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag op de Rode Poort in Etten-Leur, ter hoogte van de rotonde Valpoort/Parklaan. Het was rond 17.20 uur, een tijdstip waarop veel mensen op straat zijn.

Quote Voor getuigen, betrokke­nen en ook hulpverle­ners is en wordt er waar nodig nazorg verleend. Politieteam Weerijs op Facebook

,,Voor getuigen, betrokkenen en ook hulpverleners is en wordt er waar nodig nazorg verleend", zegt de politie. ,,Omdat wij ook beseffen dat voorbijgangers ongewild geconfronteerd zijn met een heftige situatie en een heftig beeld, willen wij er ook voor hen zijn.”

,,Daarom zal wijkagent Wever vandaag van 17.00 uur tot 19.00 uur ter hoogte van de Rode Poort in Etten-Leur staan om met u in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en indien gewenst verdere hulp voor u in te schakelen.”