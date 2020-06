Wie wil gast van Onafhankelijk Moerdijk zijn?

Te veel vragen: Et­ten-Leur wil betere afspraken over onderhoud scholen

5:58 ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur is in overleg met de drie scholenkoepels in die gemeente om betere afspraken te maken over het onderhoud van scholen. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Kees van Aert. De afgelopen periode kampten verschillende scholen met problemen in en rond hun gebouw, die niet snel werden opgelost.