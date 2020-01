Wie vind jij de terechte winnaars voor het sportgala in Etten-Leur?

Perplex leeft eigen sprookje: theater­groep verbindt generaties op podium

18 januari BREDA - Er was eens... een clubje van vijf studievrienden en -vriendinnen dat een muziekgroepje oprichtte. Vier decennia vooruit in de tijd naar 2020 - dat kan in sprookjes - en het clubje bestaat nog steeds. Onderweg kwam er een vijfmans combo bij, de oorspronkelijke vijf kregen nakomelingen en intussen staat het hele zwikkie op het podium. Waarbij de kinderen intussen de regie mede in handen namen en hun ouders aansturen.