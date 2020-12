Wie nog een kunstboom of kerstlichtjes in huis wil halen moet snel zijn: ‘Ze gaan als warme broodjes’

HALSTEREN/WOUWSE-PLANTAGE/ETTEN-LEUR-Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht, of we staan alweer in de rij voor een kerstboom. Nemen we meteen ook een extra grote set lichtjes mee. Want ja, we mogen al zo weinig. Wie nog kerstattributen in huis wil halen, moet snel zijn. ,,Op is ook echt op”, zegt Freek Schalk van tuincentrum Life and Garden in Etten-Leur.

Om het publiek een beetje te spreiden hebben tuincentra de openingstijden verruimd. Toch blijft het onverminderd druk, zegt Freek Schalk van Life and Garden in Etten-Leur. ,,Mensen kopen niet één, maar twee bomen. Niet 500, maar 1000 lichtjes. Want ja, we mogen al zo weinig dit jaar.” En dat levert voorraadproblemen op. Nu al is de kerstverlichting in het tuincentrum nagenoeg uitverkocht.

Ook de kunstkerstbomen vliegen de deur uit. ,,Normaal houden wij 8 tot 10 pallets met kunstbomen over. Nu gaat alles op. Een stijging van 100 procent.” Ook de ‘echte’ bomen zijn in Etten-Leur niet aan te slepen. Eind november liepen de eerste klanten al met een boom onder de arm naar de auto. Daar kan boomkweker Gerwin Anthonissen uit Wouwse Plantage over meepraten. ,,Het is dit jaar werkelijk waar een gekkenhuis”, zegt hij.

Volledig scherm 20201206 - HALSTEREN - Pix4Profs/Tonny Presser - kerstshoppen bij Intratuin © Pix4Profs/Tonny Presser

Niet alleen particulieren, ook tuincentra kloppen volop bij Anthonissen aan. ,,Uit binnen- en buitenland”, zegt hij. ,,Dat begon twee weken geleden al. Veel vroeger dan normaal. We hebben zeker 20 procent meer omzet dan vorig jaar.” Hij ziet ook een verandering in de vraag. ,,Een boom mag meer kosten. Wat wij vooral merken is de vraag naar bomen van twee tot tweeënhalve meter.”

Voldoende sparren

Toch blijven de prijzen, ondanks de gekte, hetzelfde, zegt Anthonissen. Voorlopig heeft hij nog voldoende sparren staan. ,,En anders beginnen we gewoon aan het volgende perceel. We mogen echt niet klagen.” Hoewel boomkwekers en de wat kleinere tuincentra het fors drukker hebben, heeft Intratuin in Halsteren het aantal bezoekers juist zien afnemen, zegt bedrijfsleider Jan Willem Egas.

,,Wij hebben een regiofunctie. Normaal komen mensen van Rotterdam tot Breda naar Halsteren. Het bezoek is echt een uitje. Met een hapje en een drankje. Maar de horeca is dicht. Dus komen mensen nu heel gericht inkopen doen.” De tuingigant moet het met 30 procent minder klanten doen. ,,Wel geven klanten die komen fors meer geld uit. Dat maakt het nog een beetje goed”, aldus Egas. ,,Mensen willen toch gezelligheid in huis halen.”

Hij ziet een fikse stijging van het aantal kunstkerstbomen. Zeker 50 procent meer dan vorig jaar. En ook de echte bomen gaan zondagmiddag als warme broodjes. ,,Na sinterklaas komt dat echt op gang”, zegt Egas. Toch is er geen sprake van topdrukte bij de vestiging van Intratuin in Halsteren. Verkeersregels op de Halsterseweg ontbreken. Ook het extra parkeerterrein bij Bernaards Transport is niet in gebruik.

Versiersels

Ondertussen lopen de klanten met blauwsparren op hun schouder naar het parkeerterrein. Zoals Guus van Hooydonk uit Woensdrecht. ,,Dit is vaste prik. Na pakjesavond gaan wij de volgende dag altijd om een kerstboom.” Hij gaat heel gericht op zijn doel af. Lichtjes, ballen en andere versiersels hebben hij en zijn vrouw niet nodig. ,,Morgen gaan we 'm optuigen en brengen we het huis in kerstsfeer. Daar kijken we naar uit.”