Wie helpt speeltuin De Hoge Neer Etten-Leur aan apenbrug en papegaainest?

Een van de oude toestellen is dringend aan vervanging toe en de stichting hoopt komende zomer een nieuwe klimtoren te kunnen plaatsen. Het Rabobank Coöperatiefonds heeft al tienduizend euro gegeven maar dat is nog niet voldoende. Er is nog zesduizend euro nodig om de toren met balanceerplatform ook te kunnen voorzien van turboglijstangen, een apenbrug en een pagegaaiennest.

Speeltuin is volledig afhankelijk van giften

Daarom begint de stichting nu met een online inzamelactie onder Etten-Leurenaren via whydonate.nl/fundraising/speeltuinhogeneer. De speeltuin wordt gerund door vier vrijwilligers, is gratis toegankelijk en dus volledig afhankelijk van giften.

Entree heffen om nieuwe toestellen te financieren, is geen optie, zegt voorzitter Anniek de Boer. ,,Het is een openbare speeltuin die op gemeentegrond staat. De gemeente helpt nog wel bij het keuren van toestellen, maar vervangen moeten we sinds 2015 zelf zien te regelen.”

Eventueel overschot gaat in spaarpotje voor kabelbaan en wippen

Vorig jaar werd een muziekbal in de speeltuin geplaatst voor de jongere kinderen. Het nieuwe toestel is bedoeld voor de oudere kinderen. In totaal staan er in speeltuin De Hoge Neer zo’n 35 speeltoestellen en voor de ouders staat er een aantal picknickbankjes. De Boer hoopt het geld voor de zomer bij elkaar te hebben.

,,Mocht er nog iets overblijven, springen we een gat in de lucht. Een eventueel overschot gaat in een spaarpotje voor volgende jaren. Ook de kabelbaan en wippen moeten een keer vervangen worden.”

Afgezien van de eerste lockdown is de speeltuin het hele jaar open geweest en kan iedereen komen spelen zonder vooraf te reserveren.