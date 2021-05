Wethouder Vrolijk wacht pittige weken: raad blijft overwegend zeer kritisch over verkoop Van Goghkerk

Huisartsen­echt­paar uit Et­ten-Leur: ‘Zorgen voor mensen, dat zal altijd de kern van ons vak blijven’

2 mei ETTEN-LEUR - Eigenlijk had Liesbeth nog een weekenddienstje moeten draaien in de allerlaatste dagen van de huisartsenpraktijk die ze samen met haar man Koen jarenlang runde. Maar gelukkig kon die nog net aan een collega ‘verkocht’ worden. ,,Stoppen voelt al heel vreemd en dan op vrijdagavond nog een dienst, zagen we niet zitten.”