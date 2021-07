Wethouder vreesde ‘een groot drama’, maar ondernemers doen nauwelijks beroep op TONK

Scooterrij­der vlucht voor politie in Et­ten-Leur en rijdt dwars door winkelcen­trum en over uitlaat­plaats

29 juni ETTEN-LEUR - Een scooterrijder is maandagavond na een achtervolging dwars door een winkelcentrum en over een uitlaatplaats aangehouden op de Julianalaan in Etten-Leur. Hij was gevlucht voor een controle.