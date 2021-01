Wethouder Etten-Leur: ‘Wees eens duidelijk over de Zevenbergseweg, provincie’

Verwarde man dreigt zichzelf en agenten iets aan te doen, arrestatie­team valt woning in Et­ten-Leur binnen

14 januari ETTEN-LEUR - Een 38-jarige man uit Etten-Leur is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt omdat hij dreigde zichzelf en agenten iets aan te doen. De man was flink in de war, aldus de politie.