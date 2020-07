Wethouder Etten-Leur: ‘We houden Alwel aan bouwafspraken’

Interview Medewer­kers verpleeg­hui­zen hebben veel opgeofferd in coronatijd: ‘Ze sliepen lange tijd niet met partner’

18 juli TILBURG - Alle rampverhalen over verpleeghuizen ten tijde van de coronacrisis ten spijt: van chaos of paniek is nooit sprake geweest. Dat willen zorgbestuurders Conny Helder en Jacqueline Joppe maar even duidelijk hebben. ,,Er was geen complete paniek", aldus een zeer besliste Joppe. ,,We (verpleeghuisbestuurders, red.) hebben ons heel snel verenigd en dat heeft organisaties geholpen om geen paniek te krijgen.”