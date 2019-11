Wethouder Etten-Leur: ‘Maximum snelheid N640 wordt 80, protesteren heeft geen zin’

In Et­ten-Leur staan vandaag ouders voor de klas: ‘Je staat er vanuit je hart’

16:48 ETTEN-LEUR - Op vele scholen in Nederland kun je woensdagochtend een kanon afschieten. Lege klaslokalen, dichte deuren vanwege de landelijke stakingsdag. Maar bij basisschool De Leest in Etten-Leur is het een dag zoals altijd. Ouders zetten hun kinderen af en geven ze nog even een dikke knuffel voordat ze het gebouw binnen dribbelen.