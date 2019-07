Westpolderplas: alsnog onderzoek naar blauwalg

Zijn brandweer, GGD en ambulance te duur? Raad Et­ten-Leur wil én krijgt onderzoek

7:34 ETTEN-LEUR - De gemeenteraad van Etten-Leur wil weten of een flinke bezuiniging op bijvoorbeeld brandweer, politie, ambulance of de belastingsamenwerking effect heeft op de dienstverlening aan burgers. En zo ja, welk effect. De raad stemde maandagavond unaniem in met een motie van GroenLinks over dit onderwerp.