West-Brabantse Modelspoordagen in Etten-Leur

VIDEO Compleet geschilderde speelfilm over Vincent van Gogh donderdag in premìere in Nederland

13:13 ZUNDERT - Talloze liefhebbers kijken uit naar de compleet geschilderde speelfilm over het leven van Vincent van Gogh. Loving Vincent gaat donderdag in premìere in het Van Gogh-museum en draait vanaf 26 oktober in de Nederlandse bioscopen.