West-Brabantse kinderopvang wil Stint terug

Quote Wij vinden het heel erg jammer dat de Stint nog steeds niet inzetbaar is Sanne Melis (Boeffies en Bengeltjes) De opvangcentra leven mee met het Stint-drama in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. ,,We hebben begrip dat er in deze situatie oog is voor veiligheid en er onderzoek naar de Stint moet worden gedaan", vertelt Sanne Melis van Boeffies en Bengeltjes in Etten-Leur en Ulvenhout. ,,Maar tegelijkertijd merken wij ook dat het voor ons lastig is om de logistiek voor elkaar te krijgen. Wij vinden het heel erg jammer dat de Stint nog steeds niet inzetbaar is.”



Kids worden beperkt

Bij Boeffies en Bengeltjes is het probleem opgelost door eigen vervoer en taxibusjes in te zetten. Maar op het moment dat de Stint weer gebruikt mag worden, doet de opvang dat meteen. ,,Niet alleen om de logistieke planning voor elkaar te krijgen, maar ook om de jonge kinderen weer mee te kunnen nemen op uitstapjes. Zij worden hierin nu ook beperkt.”

‘Zo veilig mogelijk’

Ook bij Hi3 Sport BSO Bavel hopen ze de Stint weer te kunnen gebruiken, eventueel met een aanpassing. ,,Wij hebben er namelijk zes jaar met plezier gebruik van gemaakt", vertelt eigenaresse Birgit Boot. Eerst zaten alle kinderen in de twee Stint's. Nu zitten de allerkleinsten in een bolderwagen en lopen of fietsen de oudere kinderen onder begeleiding naar school. ,,De kinderen konden niet uit de Stint. Nu doen we het nog steeds zo veilig mogelijk, maar het kan wel eens druk zijn met oversteken bij scholen.”

Bij Kober kinderopvang, met 185 locaties in heel West-Brabant, hebben ze donderdag overleg over een structurele oplossing voor de Stint. ,,Als de Stint weer veilig is, gaan we pas met een fijn gevoel de weg op. Waar het veilig kan, lopen we nu. Als dat niet kan, zetten we taxibusjes in", vertelt Sanne van Zuijlen.

‘Niet de veiligste oplossing’

Na het verbod op de Stint, maakte kinderdagverblijf Domino+ in Roosendaal ook gebruik van auto's. Maar dat vonden ze niet milieuvriendelijk, vertelt coördinator Coby Jongmans. ,,Nu lopen we naar de scholen, dat is maximaal anderhalve kilometer. De allerkleinsten gaan in een bolderkar, maar we hebben liever alle kinderen samen in één kar, bak of Stint. Dit is een gezonde oplossing in afwachting van de uitspraak over de Stint, maar niet de veiligste.”