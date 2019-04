West-Brabant worstelt met poepende vrachtwagenchauffeurs

video Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in West-Bra­bant: ‘Bij hoeveel bedden doen we het eigenlijk goed?’

27 april ROOSENDAAL/STEENBERGEN - Uitzendbureaus schreeuwen om bedden voor arbeidsmigranten, maar nog steeds is het volstrekt onduidelijk hoe groot de behoefte voor de regio en per gemeente is. ,,Bij hoeveel bedden doen we het nu eigenlijk goed en waar meten we dat aan? Dat moet snel helder worden”, aldus wethouder Toine Theunis van Roosendaal, bestuurlijke trekker in de regio voor huisvesting van arbeidsmigranten.