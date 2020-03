West-Brabant telt nog te veel witte vlekken op de AED-kaart

Hoe komt West-Bra­bant het weekend door?

15 maart Hoe komen we het weekend door, nu door het coronavirus het openbare leven grotendeels lam is gelegd? Geen evenementen, geen sportwedstrijden, de kerken zijn dicht. Maar een spookweekend is het allerminst. Volop bedrijvigheid bij de tuincentra, in de bossen is het druk en in de winkelstraten mag het dan wat rustiger zijn dan normaal, velen laten zich niet weerhouden door de oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden. En het zonnige weer op zaterdag verleidde nogal wat mensen tot het pikken van een terrasje.