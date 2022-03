West-Brabant maakt zich zorgen om Oekraïne: ‘Ik hoop dat de mensen die vluchten ook een veilig huis vinden’

Een springkus­sen, tattoos en spelletjes: er is van alles te beleven bij het kindercar­na­val in Leur en Etten

ETTEN-LEUR - Carnaval was dinsdagmiddag even alleen voor de kinderen, zowel in Leur als in Etten, gratis en voor niks. In café Hof van Holland was het aangenaam gezellig, in café Marktzicht uitbundig en druk.

