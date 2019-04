West-Brabant krijgt meldpunt voor crisiszorg

Gladde wegdek werkt niet in voordeel van vallende scooterrij­der in Et­ten-Leur

24 april ETTEN-LEUR - Een scooterrijder is woensdagavond in Etten-Leur onderuit gegaan. Het is onduidelijk hoe de val tot stand kwam, maar het natte wegdek van de Nijverheidsweg zal beslist niet in het voordeel van de bestuurder gewerkt hebben.