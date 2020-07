West-Brabant heeft nieuw paardenevenement voor de hoogste jeugd

Jumping Jong West-Brabant is de opvolger van Jumping Etten-Leur. De jonge organisatie nam het stokje over van grondlegger Rinus Blom. ,,We willen zorgen voor wat verfrissing hier in de regio. Het werd tijd dat de jeugd ook wat ging organiseren. Als we allemaal willen blijven rijden, moeten wij ons er ook hard voor maken", vertelt Ortwin Kommers namens de wedstrijdorganisatie.

Mooie voorbereiding op NK

Verspreid over de dagen komen er 1.350 combinaties hun springkunsten laten zien. Jumping Jong West-Brabant zou in eerste instantie een weekend later plaatsvinden. ,,Maar omdat de NK-wedstrijden dan zouden plaatsvinden, hebben we het een weekend vooruit geschoven. Dit is voor de ruiters een mooie voorbereiding op het NK."

De wedstrijdruiters hebben zich door het coronavirus niet laten tegenhouden. ,,Of er mensen zijn die zich niet durfden in te schrijven, weet ik niet. Dat maakt ook niet uit, want we zitten toch al helemaal vol", vertelt de organisator.

Groot terrein

Of het evenement wel door kon gaan, was nog even spannend. ,,We zijn begonnen met het organiseren voordat corona er was. Gelukkig kregen we uiteindelijk groen licht en hebben we binnen vier weken tijd het hele parcours op poten gezet. We zijn heel blij dat het doorgaat. We krijgen controle van de boa's, tot nu toe kunnen we ons goed aan de maatregelen houden", vertelt Kommers. ,,Het is een heel groot terrein waar we zitten, de mogelijkheid tot afstand houden is er."