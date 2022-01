‘West-Brabant heeft geen eigen opvang nodig voor mannelijk slachtoffer huiselijk geweld’

Hoe hoog mag flat aan Spoorlaan 19 Et­ten-Leur worden?

ETTEN-LEUR - Hoe hoog mag de nieuwbouw aan de Spoorlaan 19 in Etten-Leur worden? Vier lagen is te veel, vindt de wijkvereniging. Maar er zijn partijen die daar anders over denken. ,,Vijf of zes hoog is goed op die plek, dan kunnen we meer woningzoekenden helpen.”

19 januari