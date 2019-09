Werkzaamheden Banjostraat Etten-Leur beginnen ‘eindelijk’

Het onderhoud start op 23 september en duurt naar verwachting tot eind mei 2020. ,,Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat de omgeving beter bereikbaar blijft en overlast beperkt wordt”, meldt de gemeente Etten-Leur.

Verrast

Kees Nihot, bewoner van de Banjostraat, was blij verrast toen hij de aankondigingsborden in de straat zag. Eerder meldde hij in deze krant dat verschillende buurtbewoners van de straten het wachten op het onderhoud beu waren.

,,De kwestie speelt al even. Ik was bang dat er dit jaar geen steen meer werd verlegd, maar ik heb de brief net in de bus gehad. Ik denk dat ik namens meer bewoners mag spreken en kan zeggen dat we blij zijn dat er iets gebeurt.”

Planning

In de brief wordt gemeld dat er in alle straten werkzaamheden zijn aan de rijbaan, trottoirs, parkeervakken en aan de groenstroken. Voor de Banjostraat staat het werk gepland voor medio september tot medio november dit jaar.

De eerste fase van het werk aan de Cellostraat en Tubahof duurt van halverwege oktober tot half december en de tweede fase is van half januari tot eind januari. Het Orgelhof is als laatste aan de beurt; daar beginnen de werkzaamheden halverwege januari en duren ze tot eind mei.

Tuinen snoeien