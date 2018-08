Werkstraf Etten-Leurenaar voor beschikbaar stellen huis voor hennepkwekerij

ETTEN-LEUR - Mensen die tot over hun oren in de schulden zitten, worden vaak benaderd door criminelen uit het drugscircuit. Zo stelde een Etten-Leurenaar met geldzorgen zijn huis beschikbaar voor het opzetten van een hennepkwekerij.

,,Er is in de samenleving sprake van een drugscircuit waarbij burgers met financiële problemen worden benaderd voor criminele activiteiten, zoals een hennepkwekerij." Die vaststelling doet de Bredase rechtbank in het vonnis tegen een 50-jarige man uit Etten-Leur, in wiens woning wietplantjes zijn aangetroffen.

Zijn huis werd, tegelijk met vijf andere woningen, op 30 november 2016 binnengevallen. Er stonden, verdeeld over drie kamers 222 wietplantjes.

Zoals zo vaak in dit soort zaken zei de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling dat hij zelf niet betrokken was bij het inrichten van de kwekerij en ook nooit bij de plantjes kwam. Dat kon hij niet bewijzen, maar justitie was ook niet in staat het tegendeel aan te tonen. De politie nam wel zijn vingerafdrukken af, maar deed daar verder niets meer mee.

Angst

De man verklaarde benaderd te zijn door mensen die wisten dat hij tot over z'n oren in de schulden zat. Zij konden hem helpen, als ze een wietkwekerij mochten opzetten in zijn huis. Wie die mensen waren, wilde hij uiteraard niet zeggen, uit angst. Het Openbaar Ministerie had weinig boodschap aan zijn betoog en eiste 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk. Bovendien wilde de officier van justitie dat hij dik 42.000 euro aan de staat zou betalen, zijnde de geschatte criminele winst.

Onderhouden

De rechtbank echter denkt dat de man eerlijk is en vindt zijn verklaring geloofwaardig. ,,Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de verdachte de kwekerij zelf heeft ingericht en onderhouden."