Werkplein wil meer mensen aan het werk

Zwaargewon­de bij ongeval op Zevenberg­se­weg in Et­ten-Leur

21 april ETTEN-LEUR - Bij een ongeval op de Zevenbergseweg (N389) in Etten-Leur is zondag aan het begin van de middag een man ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.