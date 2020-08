Werklozen mogelijk ingezet in buurthuizen, de Linde Etten-Leur anders enkele dag(del)en dicht

ETTEN-LEUR - Wijkgebouw De Linde in Etten-Leur is vanaf september waarschijnlijk niet meer alle dagen open bij gebrek aan mensen die zorg kunnen dragen voor beheer en onderhoud van het pand.

Dat zegt voorzitter Harrie Dirkx van de stichting Allen Samen Een, eigenaar van De Linde. In navolging van het Samenwerkingsplatform uit Dirkx zijn zorg en ongenoegen over het tekort aan mensen in de pool die het beheer en onderhoud van de wijkgebouwen De Drempel, De Linde, De Gong en Ut Praotuis voor hun rekening nemen.

Op dit moment telt de pool 8,5 fte terwijl dat er volgens berekeningen van de besturen van de wijkgebouwen 21 zouden moeten zijn. De gemeente wil echter geen extra geld uitgeven aan de inzet van mensen via het werkvoorzieningschap (WVS).

Dat hoeft ook niet, zegt Dirkx. ,,Er zitten nu 300 mensen thuis, met een uitkering via het Werkplein, die met ondersteuning van het WVS prima in de wijkgebouwen aan de slag kunnen. Het gaat om mensen die vanwege een beperking niet meer aan een reguliere baan kunnen komen en die bij ons beschut werk kunnen verrichten, zoals dat heet."

,,Dat kost de gemeente niets, die mensen hébben immers een uitkering", vervolgt Dirkx. Wij blij, die mensen blij, want wij halen ze uit hun sociale isolement, bieden ze een beschutte werkplek en structuur in hun leven.”

Teleurgesteld

Dirkx is teleurgesteld in de gemeente, die in zijn ogen enerzijds enorm profiteert van de ‘bruisende’ buurthuizen, hun aantrekkingskracht op de doelgroep en hun functie in de wijk, maar niet bereid lijkt daar ook financiële consequenties aan te verbinden.

Teleurgesteld is hij ook in het Werkplein, omdat die organisatie de mensen niet beschikbaar stelt waar de buurthuizen zo verlegen om zitten. Maar ook de eigen achterban stelt teleur. Zo trok De Linde het afgelopen jaar wekelijks 1380 bezoekers, waarvan er 192 als vrijwilliger bij allerlei activiteiten actief zijn. De rest? ,,Ik heb meerdere keren gevraagd of ook anderen zich willen inzetten, maar er meldt zich niemand. Dat betreur ik.”

Doorbraak

Er lijkt toch een doorbraak in zicht, blijkt uit een telefoontje met het Werkplein. Volgens woordvoerster Marloes de Kroon is het ook voor buurthuizen mogelijk om zich aan te sluiten bij Werkplein Actief. ,,Op dit moment zijn we aan het kijken of en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.”

,,Het Werkplein is altijd blij met nieuwe partners die mee willen helpen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen naar een duurzame arbeidsplek. We plaatsen inwoners echter niet zomaar; we kijken of deze plaatsing echt bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners.”