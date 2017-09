Werkgevers in Nieuwe Nobelaer op zoek naar medewerkers van 50 jaar en ouder

ETTEN-LEUR - Met een lach op haar gezicht vertelt Judith Smith dat ze vandaag nog geen succes heeft geboekt. Ze staat op de 50+ werkbeurs van het WerkgeversServicepunt (WSP) in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Judith is op zoek naar zeker tien nieuwe mensen voor Polytec Composities in Roosendaal. Maar ze heeft nog niemand kunnen interesseren.

Andere werkgevers hebben meer resultaat op de beurs waar werkgevers op zoek zijn naar werknemers van 50 jaar of ouder. ,,Ik heb nu al acht tot tien belangstellenden gevonden", jubelt Naomi Lammers van Reco Security.

De beurs is een activiteit in het kader van de Dag van het WerkgeversServicepunt. Op meerdere plaatsen in West-Brabant zijn evenementen gehouden voor werkzoekenden en werkgevers. In De Nieuwe Nobelaer stonden 50-plussers centraal. Hun nationale mascotte, oud-voetballer John de Wolf, zou de werkzoekenden een hart onder de riem steken maar moest door trieste omstandigheden verstek laten gaan.

Minder kneedbaar

Het WSP valt onder het Werkplein Hart van West-Brabant. Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk is er voorzitter. Hij zegt: ,,Oudere mensen worden vaak ten onrechte terzijde geschoven. Werkgevers hebben het liefst mensen van 25 jaar met 15 jaar ervaring."

Dat beaamt WSP-manager Robert-Ian Dutilh volmondig. Hij hoeft niet lang na te denken over de vooroordelen over oudere werknemers: ,,Ze zijn vaker ziek. Ze zijn minder kneedbaar en ze zijn duurder. Onzin. De oudere werknemer heeft veel ervaring en is loyaal. Jongeren zijn vaak snel weer weg. Job-hopping", zegt Dutilh overtuigd.

En de jongeren zitten de hele dag op hun telefoon te staren. Thomas Zwiers: ,,Er staat hier een werkgever die juist geen jonge chauffeurs zoekt omdat ze de hele dag op hun mobieltje zitten."

Loyaliteit

Een vaak herkend probleem van oudere medewerkers is dat ze toch op zoek zijn naar zekerheid. Voor Tempo Team doet dat er niet toe. Arianne Rijken zegt daarover: ,,Wij wijzen nooit iemand af op leeftijd. Leeftijd speelt bij ons geen rol. Het gaat ons om ervaring, betrouwbaarheid en loyaliteit."

In De Nobelaer staan 38 werkgevers. Sommige hebben wel drie of vier vacatures. Om die te vervullen lopen er driehonderd werkzoekenden rond. Voor voorzitter Thomas Zwiers van het Werkplein een mooie gelegenheid om een vinger aan de pols te houden. En om meerdere keren te zeggen dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 automatische verzekerd zijn tegen zieke werknemers van 50 plus. ,,Dus dan zou leeftijd geen argument meer moeten zijn."