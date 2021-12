Werkgevers hekelen milieuactie tegen Isover en Sabic: ‘Dit lijkt wel een heksenjacht’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft geen goed woord over voor de actie van milieuorganisatie MOB dat de vergunningen voor de bedrijven Sabic in Bergen op Zoom en Isover in Etten-Leur aanvecht. ,,Dit lijkt wel een heksenjacht’’, zegt woordvoerder Jan van Mourik.

Volgens Van Mourik doen beide bedrijven hun uiterste best de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. ,,Dat doen ze door de beste technieken in Europa toe te passen, ieder jaar zien we ook dat het beter gaat. En dan nog deze actie. Ik vind dat we in het stikstofdebat aan het doorslaan zijn.’’

Eis intrekken vergunning

MOB van milieuvoorman Johan Vollenbroek eist van provincie Noord-Brabant dat de natuurvergunningen voor beide bedrijven waarin de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen is geregeld, worden ingetrokken. Volgens MOB mogen beide bedrijven op grond van de vergunning veel meer uitstoten dan op basis van de huidige wettelijke regels kan.

Amercentrale

De provincie heeft nog niet op het verzoek gereageerd, maar volgens MOB kunnen de bestuurders in Den Bosch niet anders dan de eis inwilligen omdat de rechter recent eenzelfde vergunning voor de Amercentrale in Geertruidenberg ook al ongeldig verklaarde. MOB heeft al aangekondigd in geval van een weigering, opnieuw naar de rechter te stappen.

Flinke consequenties

Het mogelijk intrekken van de vergunning heeft voor beide bedrijven op termijn flinke consequenties. Zo wil Sabic een biomassacentrale bouwen en kan het bedrijf dat met een nieuwe vergunning vergeten. MOB zegt bovendien dat veel meer bedrijven in Brabant en daarbuiten met verouderde vergunningen werken waardoor ze feitelijk veel te veel stikstof mogen uitstoten.

Van Mourik zegt de beweegredenen van MOB niet goed te begrijpen. ,,Ik wil me verre houden van hoe het juridisch zit met die vergunningen. Maar als ik kijk naar het aandeel van de industrie in Brabant als het gaat om de stikstofuitstoot dan is die 2 tot 3 procent. Waarom dan dit soort acties? Wij snappen dat niet goed.’’