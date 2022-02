Werk voor statushouders: ‘Goed plan, doen we niet’

Amp­hia-long­arts: ‘Het omikron-doemscena­rio is gelukkig geen waarheid geworden’

BREDA - De omikronvariant mag dan al weken razendsnel om zich heen grijpen en tot een recordaantal coronabesmettingen leiden, in de ziekenhuizen is het betrekkelijk rustig. ,,We kunnen steeds opgeluchter ademhalen”, zegt longarts Simone van der Sar van het Bredase Amphia Ziekenhuis.

