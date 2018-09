Wereld spreekt drie dagen over witlof in Etten-Leur

Witlof is tweejarig. En dus wordt er ook iedere twee jaar een Witlof Biënnale gehouden. Dit keer mag Nederland, en meer in het bijzonder Etten-Leur, de internationale gasten verwelkomen. Er zijn sprekers, die onder meer ingaan op innovaties, bedrijven uit de witlofsector presenteren zich op een informatiemarkt en deelnemers kunnen zaterdag een bezoek brengen aan het bedrijf Nature's Gold in Zundert, één van de ongeveer tien grootste spelers op de Nederlandse witlofmarkt.

- Nederland telt nog ongeveer vijftig tot zestig witlofkwekerijen. De ongeveer tien grootste bedrijven hebben tachtig procent van de markt in handen.

- Gezamenlijk produceren zij jaarlijks voor 50 miljoen euro aan witlof.

- Jaarlijks wordt ongeveer een derde deel geëxporteerd. In 2017 ging het om 17 miljoen kilo.

- Witlof staat op plaats acht in de top-10 van meest gekochte groenten. Ruim zes op de tien huishoudens in Nederland koopt wel eens witlof.

- Witlof is een bladgroente die in het donker wordt geteeld. De krop (die in het licht groen zou worden) kan rauw of gekookt worden gegeten.