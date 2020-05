Welstandscommissie ruilt zijn rode potloodje in voor een goed gesprek

Dat stelt de commissie zelf in het jaarverslag over 2018 en 2019. ‘De welstandscommissie is meer en meer een gesprekspartner geworden van aanvragers en architecten dan alleen maar een beoordelingscommissie’, schrijft secretaris Peter Perdaems daarin.

In gesprek

Geslaagde voorbeelden

In het jaarverslag licht de commissie een aantal recente voorbeelden uit die ‘bouwvijver’, die volgens de leden erg geslaagd zijn. Zo is de commissie heel tevreden over de appartementencomplexen die in 2018 al werden opgeleverd in de oksel van de hoek Zonnestad/Concordiastraat, maar is er bijvoorbeeld ook enthousiasme over de gevel van een nieuw distributiecentrum aan de Oude Kerkstraat, die met simpele ingrepen minder monotoon is gemaakt.