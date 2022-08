Welkom in het paradijs voor kinderen: de kooktent op Jeugland

Fenna (11) en Leentje (10) nemen rond koffietijd een paar pannenkoekjes. Vrijwillige bakker Brechje heeft er haar eigen mix voor gemaakt: de chocoladepannenkoek. En met een paar frambozen erop én poedersuiker - geen stroop want dat smaakt niet - genieten de meiden. Leentje mikt zelf thuis ook vaak beslag in de pan ,,maar ik bak kleintjes” zegt ze ,,kunnen we er méér maken en langer over doen.” Ze heeft haar eigen recepten. ,,We doen kersen in de mixer, zonder pitten natuurlijk, en dan bij het beslag, dat is héél lekker, of stukjes appel, of spek.”