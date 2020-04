Welke verborgen energieslurpers zitten er nog bij jou in huis?

ETTEN-LEUR - Het slechte nieuws? Door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, heeft UwEnergieloket in Etten-Leur sommige activiteiten stil moeten leggen. Het goede nieuws? Nu meer mensen hun tijd thuis doorbrengen, grijpen ze misschien zélf de kans om eens scherp naar hun energieverbruik te kijken.

Sinds een jaar of twee helpen vrijwilligers van UwEnergieloket Etten-Leurenaren om te besparen op hun energierekening. Mensen kunnen daarvoor een bezoek brengen aan het loket aan de Bisschopsmolenstraat (naast de Dirk), of ze kunnen een (T)huisscan aanvragen. Een vrijwilliger komt dan op bezoek voor een advies op maat.

Chris van der Linden of Herman Lauret, bijvoorbeeld. ,,We leggen normaal zo’n twee huisbezoeken per week af”, vertelt Lauret. ,,Dan kijken we samen met mensen heel goed waar de kosten in hun energierekening zitten.” Maar tijdens de corona-epidemie kan dat helaas niet.

Tips voor iedereen

(Beeld)bellen of mailen met UwEnergieloket kan nog wel. En Lauret kan ook best algemene tips geven, waarmee mensen misschien zelf hun energieverbruik al terug kunnen dringen. Want dat is goed voor je portemonnee en voor het milieu.

De grootste stap die veel mensen kunnen zetten? Goede woningisolatie. Dat scheelt soms in één klap een kwart van de stookkosten. Maar ja: niet iedereen heeft budget voor zo’n investering, al snel tussen de 800 en 2500 euro. Wel bestaan er voor dit soort dingen verduurzamingsleningen, waar UwEnergieloket trouwens meer uitleg over kan geven.

Grote investeringen

En het kan ook zijn, als je een beetje op leeftijd bent, dat je niet meer zo’n trek hebt in keuzes die je pas op de lange termijn iets opleveren. Datzelfde gaat dan ook op voor andere investeringen, zoals zonnepanelen (kosten: meestal een paar duizend euro, energiebesparing: meestal enkele tientjes per maand).

Maar ook zonder grote investeringen kunnen de meeste mensen in hun energienota snijden, zegt Lauret. Want in de meeste huishoudens sijpelt heel wat gas en elektriciteit weg via apparaten en situaties waar mensen nauwelijks over nadenken.

Het mooie fonteintje in de vijver, met een pomp die dag en nacht doorgaat. De stokoude vriezer. Die fijne Quooker, die ook energie slurpt als hij aanstaat tijdens twee weken vakantie. En die verwarming natuurlijk, die bij veel mensen best lager kan, al is het maar in sommige kamers.

Quote We komen huizen tegen waarin de verlich­ting 600 euro aan stroom per jaar kost Herman Lauret, UwEnergieloket

,,En onderschat ook verlichting niet: ouderwetse gloeilampen, energieslurpende hallogeenlampen, lampen die aan zijn in lege kamers. We komen situaties tegen waarin de verlichting ruim 600 euro aan energie per jaar kost; met led-lampen wordt dat circa 70 euro.”

Om snel te kunnen snijden in je energierekening, is het ook verstandig om nog eens kamer voor kamer te kijken: welke apparaten staan aan of standby, hoe vaak, en is dat écht nodig?

Inkoppertjes

En dan zijn er nog de bekende inkoppertjes, tóch de moeite waard om die nog eens langs te lopen. Zorg ook dat deuren dicht blijven zodat geen warmte weglekt, zet de verwarming in lege kamers lager, draai de was op lagere temperatuur. En als het zonnetje schijnt, hang die frisse was dan lekker buiten. Want ook de droger is een energieslurper.