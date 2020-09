Wél viering 11-11 in Zevenbergen en Fijnaart, maar ánders

In Fijnaart hebben de Kleibatsers voorlopig hetzelfde plan. ,,We zijn het erover eens dat we niet alles al af gaan zeggen”, zegt voorzitter Bram Koomans. ,, Met 11-11 willen we een buitenactiviteit doen. Hoe die er precies uit gaat zien, weet ik nog niet.”



In Standdaarbuiten keken ze extra uit naar 11 november, vertelt Magielse. ,,Na 22 jaar is onze prins gestopt en we zouden dan bekend maken wie de nieuwe prins wordt. We zoeken nu een manier om dat alsnog leuk bekend te maken.”