Wel ruimte, geen geld voor extra leslokalen in Etten-Leur

ETTEN-LEUR Brede school De Vleer heeft ruimte om extra lokalen te maken. Toch krijgen leerlingen van basisscholen De Hofstee en Springplank, die gehuisvest zijn in De Vleer, deels les in de personeelskamer en huist de plusklas in het wijkcentrum. Het is allemaal een kwestie van geld.

Etten-leur is vooruitstrevend met de bouw van brede scholen. Sonate in de wijk Grauwe Polder is de achtste en daarmee laatste brede school in aanbouw. Toch piept en kraakt het qua huisvesting in het basisonderwijs in Etten-Leur.

,,We maken regelmatig op wijkniveau prognoses van het aantal leerlingen. Maar daar heb je geen controle over", vertelt Jac Verschueren van onderwijsstichting SKPOEL. ,,Zo verwachtten we bij basisschool de 4 Heemskinderen een lichte daling van het aantal leerlingen, maar daar zijn er vorig jaar 56 bijgekomen. Dat was nog op te vangen, maar wat is het effect hiervan op andere scholen?" vraagt Verschueren zich af. Basisschool De Leest kampte ook met ruimtegebrek en heeft onderdak gevonden bij De Hasselbraam.

Extra lokalen

Bij brede school De Vleer ligt het wat moeilijker. Openbare basischool De Springplank en de katholieke school De Hofstee hebben beiden extra lokalen nodig. De bovenverdieping van kinderopvang Kober in De Vleer staat leeg. ,,Daar kunnen met gemak drie tot vier lokalen gebouwd worden", stelt Verschueren.

,,Samen met Stichting Leersaam voor openbaar onderwijs wilden we er drie lokalen bouwen. We hebben diverse gesprekken gevoerd met Surplus,eigenaar van dat deel van het pand, maar we komen er niet uit. Het financiële gat is te groot. De uiteindelijke huurprijs is voor ons niet op te brengen", meldt Verschueren die geen bedragen wil noemen.

Leegstand op een andere locatie

,,Dan kan je zoeken naar ruimte in andere scholen. Die is er wel in Etten-Leur. Maar dan moeten we met kinderen door het centrum fietsen. Daar hebben we niet voor gekozen." En dus is de personeelskamer omgetoverd tot leslokaal en krijgen de slimme kinderen van de plusklas wekelijks les in een ruimte van wijkgebouw De Vleer. De gemeente, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, laat weten dat de totale capaciteit voldoende is. ,,We bouwen niet op de ene locatie meer bij, met als resultaat leegstand op een andere locatie", stelt een woordvoerder.

Bij Surplus was niemand bereikbaar voor een toelichting.